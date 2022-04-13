Ay görevinde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi test edildi

Türkiye Uzay Ajansı, HİS olarak adlandırılan Milli Hibrit İtki Sistemi'nin ateşlenme testinin yapıldığını açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Bu hedefler arasında yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma planları da var. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada 2023 sonunda Ay'a ulaşacağımızı söylemişti.

Milli Hibrit İtki Sistemi geliştiriliyor

Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) yapılan açıklamaya göre, DeltaV Uzay Teknolojileri, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'ni (HİS) geliştiriyor.

Ateşleme testi yapıldı

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Uzay Ajansının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.

Türkiye'nin Ay görevinde kullanacağı sistem test edildi - VİDEO

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak.

Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek.

Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.







