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    Ay'a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu

    NASA, Ay'a çarpan 4 tonluk roketin yarattığı dev krater görüntüsünü yayınladı.
    • 28.06.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:16
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    Ay'a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu

    Gök bilimciler, neredeyse yedi yıl önce uzaya fırlatılan bir SpaceX roketinin, mart ayının başında Ay'a çarpma yolunda olduğunu açıklamıştı.

    İlk olarak Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni kurmak için Florida’dan 2015’te fırlatılan Falcon 9 roketinin kontrolden çıktığı ve Ay'a doğru ilerlediği belirtildi.

    Ardından bu roketin SpaceX'e değil Çin'e ait olduğu iddia edilse de Çin, bu iddiaları yalanladı. Bu nedenle roketin kime ait olduğu henüz belli değil.

    Ay'a çarptı, dev krater oluşturdu

    Yaklaşık 4 tonluk roket, saatte yaklaşık 9 bin kilometre hızla mart ayında Ay yüzeyine çarptı.

    AA'da yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), roketin Ay'a çarpması sonucu oluşan dev krater görüntüsünü yayınladı.

    NASA'nın robotik uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından 25 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, krater dikkat çekiyor.

    Ay a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu #1

    Kraterin, Ay'ın uzak tarafında, batı bölgesindeki Hertzsprung kraterinin yakınında ve yaklaşık 28 metre çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Bilim insanları, söz konusu dev kraterin doğu ve batı olarak 2'ye ayrıldığını ifade ederken; NASA, Ay'a çarpan roketin halen belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

    2009'da NASA, veri toplamak için kasıtlı olarak kullanılmış bir roketi Ay'a düşürmüştü. Ancak şimdiki çarpışma, ilk kez bir uzay donanımı parçasının istemeden Ay yüzeyine çarptığı anlamına geliyor.

    Ay a çarpan roket, dev bir krater oluşturdu #2


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