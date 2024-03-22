Ay'da yaşam: ABD, dev bir demir yolu inşa etmek istiyor Ay'da kalıcı bir insan kolonisine hazırlık amacıyla DARPA, Northrop Grumman'la bir Ay demir yolu konsepti geliştirmesi için sözleşme imzaladı.

ensonhaber.com

Savunma ve havacılık devi Northrop Grumman, Ay'da bir demir yolu sistemi inşa etmek için DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ile bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Söz konusu proje, Ay'ın yüzeyinde lojistik ve nakliyeyi kolaylaştırmak için hayata geçirilecek.

Demir yolu sistemi, Ay'ın keşfi ve kolonizasyonu için gerekli olan malzeme ve ekipmanların taşınmasında kullanılacak.

Ay'da tren çalıştırmak kulağa biraz saçma gelebilir. Ancak bunun arkasında çok sağlam bir mantık var.

Yaşam için ulaşım altyapısı şart

İlk astronotlar, 1969'da Ay yüzeyine inerken, kalıcı bir insan varlığının yaşamını sürdürmek için bir altyapıya ihtiyaç duyulacağı anlaşılmıştı.

Pek çok kişi Ay'ın küçük olduğunu düşünse de aslında Ay, Afrika'nınkine eşdeğer yüzey alanına sahip çok büyük bir yer.

Böylesine geniş bir alanda, sınırlı bir mevcudiyet bile, çeşitli ileri karakolları ve faaliyetleri birbirine bağlayacak bir çeşit ulaşım sistemi gerektirecek.

Lojistik değerlerin yanı sıra, Ay'ın en büyük sorunlarından biri olan tozla baş etmenin bir yolu da ulaşım araçlarıdır.

Ay tozu son derece aşındırıcıdır. Suyun tamamen yok olması nedeniyle, tozun statik elektriği uzay giysilerine ve ekipmanlara yapışmasına neden olur, bu da onları yalnızca kirli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda hizmet ömrünü kısaltır.

Trenle seyahat etmek, insanlar bir yerden bir yere giderken insanlar ve toz arasındaki teması büyük ölçüde azaltacaktır.

Araştırmalar başladı

Yeni sözleşme böyle bir demir yolu geliştirmenin bazı temellerini kapsıyor. Northrop Grumman, bir Ay demir yolu ağı inşa etmek için gereken arayüzleri ve kaynakları ayırmak; öngörülebilir maliyet, teknolojik ve lojistik risklerin kritik bir listesini yapmak, konsept tasarımı ve mimarisi için prototipler geliştirmek ve demir yolunun nasıl inşa edileceğini bulmakla görevlendirildi.

Projede; demir yolu hattının inşası, rayların döşenmesi, denetim, bakım, onarım gibi sorunların nasıl çözüleceği araştırılacak..