Ay'da yeni keşif: Oluşum döneminde bir magma okyanusuyla kaplıydı Bilim insanları, Ay'ın güney kutbunun bir zamanlar erimiş kayalardan oluşan bir magma okyanusu olduğunu keşfetti.

AA & Ensonhaber

Hindistan'ın Ay görevi Chandrayaan-3'ün çarpıcı bulguları, Ay'ın geçmişine dair yeni bir sayfa açtı.

Bilim insanları, Ay'ın güney kutbunun, oluşum dönemlerinde dev bir magma okyanusu ile kaplı olduğunu doğruladı.

Ay'ın, 4,5 milyar yıl önceki oluşum sürecinde erimiş kaya ve madenlerden oluşan magma okyanuslarıyla kaplı olduğu, uzun süredir bilim camiasında kabul gören bir teoriydi.

Ancak Chandrayaan-3'ün gönderdiği veriler, bu teorinin güney kutbu için de geçerli olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

GEÇEN YIL AY'A İNMİŞTİ

Ağustos 2023'te, Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın Ay yüzeyine bıraktığı, Hintçede "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracındaki, "Alfa Parçacığı X-ışını Spektrometresi" adı verilen bir araçla 23 ölçüm yapıldı.

Ölçümleri inceleyen bilim insanları, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay'a iniş yaptığı daha önce keşfedilmemiş bölgede, "ferroan anortozit" bulunduğunu tespit etti.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Fiziksel Araştırma Laboratuvarı (PRL) çalışanı, araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Santosh Vadawale, bulgularının Ay'ın oluşumuna yönelik kuramları destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Ölçümlerde "ferroan anortozit" yanında, magnezyum da tespit edildi.

Ekip, magnezyumun Ay'ın derinliklerinde bulunduğunu, 4 milyar yıl önce göktaşı çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve Praygam gezgini tarafından araştırılan alana 350 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 500 kilometre çapında, yaklaşık 8 kilometre derinlikteki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan gelmiş olabileceğini vurguladı.