Aylar süren çalışma sonlandı: NASA, göktaşından örneklerin bulunduğu kapsülü açtı NASA, uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu asteroidinden aldığı kaya ve toz örnekleri içeren kapsüllerden birindeki sıkışmış vidaların aylarca süren çalışma sonucunda açıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

NASA'nın Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde uzaya fırlatılmış ve 2018 yılında göktaşının yakınına ulaşarak, cismi gözlemlemeye başlamıştı.

NASA ekipleri, 21 Ekim 2020 tarihinde OSIRIS-REx uzay aracını 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi ve numune toplamayı başarmıştı.

Osiris-Rex, 24 Eylül 2023'te, örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bırakmış ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne indi.

Örnekler, inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürüldü.

Örnek kaplar açılamamıştı

NASA Ekim 2023'te, örnekleri içeren saklama kaplarından birindeki 35 vidadan 2'sinin sıkıştığını ve açılamadığını açıklamıştı.

NASA kapları açmayı başardı

NASA'nın açıklamasına göre, bilim insanları, aylarca süren çalışmanın ardından kaya ve toz örneğini içeren bir saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi, Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Bölüm Başkanı Eileen Stansbery, şu ifadeleri kullandı:

Mühendislerimiz ve bilim insanlarımız, daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla maddeyi incelemenin yanı sıra bu engeli (açılmayan vidalar) aşmamıza olanak tanıyan yeni araçlar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca çalıştı.

Sıkışan iki vidanın söküldüğünü ancak kabın tamamen açılarak örneklerin incelenebilmesi için halen yapılacak işler olduğunu vurgulayan bilim insanları, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra kaptaki örneklerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının çekileceğini, örneklerin kaptan çıkarılarak ağırlıklarının ölçüleceğini ifade etti.

Bennu asteroidinden gelen maddelerin toplam ağırlığının bu adımlardan sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Söz konusu örneklerin bir kısmının ise daha sonra incelenmek üzere, bir bölümü oda sıcaklığında, bir bölümü de -80 santigrat derecede hava geçirmez kaplarda saklandığı aktarıldı.

NASA'nın uzay aracı göktaşına böyle indi