BAE, 4 yaşındaki çocuklara yapay zeka öğretecek

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), eğitim sisteminde devrim niteliğinde bir adım atarak anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm müfredata yapay zekayı (YZ) dahil etme kararı aldı.

2025-26 eğitim yılında başlayacak bu girişim, öğrencilere yapay zekanın işleyişi, gerçek dünya uygulamaları, etik ve geniş spektrumlu düşünme becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

BAE'nin bu hamlesi, Çin gibi ülkelerin de ilkokul ve ortaokul seviyelerinde yapay zeka öğretimini başlatma planlarıyla paralel olarak, yapay zekanın eğitimdeki önemini kabul eden küresel bir eğilimin parçası.

Ülke, bu adımıyla gelecek nesillerini teknoloji odaklı bir dünyaya hazırlayan dijital eğitime odaklanan ülkeler arasına katılıyor.

MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM YAPIYOR

BAE'nin yapay zekaya olan ilgisi sadece eğitimle sınırlı kalmıyor; ülke, yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve birkaç yıl içinde 100 milyar doları aşabilecek özel bir yatırım fonuna büyük yatırımlar yapıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, BAE'yi yapay zeka teknolojisinin test edilebileceği ve düzenlemelerin geliştirilebileceği potansiyel bir küresel "düzenleyici deneme alanı" olarak nitelendirmişti.

İddialara göre ABD'nin, yonga üreticisi NVIDIA'nın BAE'ye satışlarına yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi düşünmesi, ülkeye bölgesel yapay zeka yarışında önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bu gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın BAE'yi ziyaret etmesinin beklendiği bir döneme denk gelmesi de dikkat çekici.