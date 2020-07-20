BAE, ilk Mars aracını uzaya fırlattı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Umut" isimli Mars aracı, Japonya'dan Mars yolculuğuna başladı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılacağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz TSİ 00:58'de Japonya'dan fırlattı.

2021'DE MARS YÖRÜNGESİNE GİRECEK

Japonya'nın Tanegaşima Uzay Merkezinden H-2A roketiyle Mars'a gönderilen araç, 2021'in Şubat ayında kızıl gezegenin yörüngesine girecek



Uydunun fırlatılmasından önce kısa bir konuşma yapan BAE Eğitim Bakanı Hüseyin Al Hammadi, "Bu, BAE'nin dünyaya hediyesidir ve Arap dünyasıyla BAE'nin büyük başarılar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunun göstergesidir." dedi.

BAE; geçen hafta iki defa uyduyu fırlatmak istemiş, ancak operasyon kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.

BAE, görev tamamlandığında Mars'a araç gönderen ilk Arap ülkesi olacak.