BAE, OpenAI çip girişimine yatırım için görüşmeler yapıyor Körfez ülkesi, OpenAI ile adım atarak yapay zeka alanında kilit oyuncu olmak istiyor.

ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yapay zekanın geliştirilmesinde küresel güç olmak istiyor.

Bu kapsamda Abu Dabi merkezli yatırım şirketi olan devlet destekli MGX, OpenAI'ın iddialı çip girişimini desteklemek için görüşmelerde bulunuyor.

Görüşmelere aşina iki kişiye göre MGX, OpenAI ile finansman anlaşması üzerinde görüş alışverişi yapıyor.

Nvidia'ya alternatif girişim

OpenAI CEO'su Sam Altman, Nvidia'nın ürettiği son teknoloji çiplere olan bağımlılığını azaltmak için yarı iletken işletmesi kurmayı planlıyor.

MGX'e BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan başkanlık ediyor.

Abu Dabi'nin yapay zeka hamlesi

OpenAI ile BAE arasındaki görüşmelerle ilgili bir kaynak, "Abu Dabi'yi yapay zeka stratejisinin merkezine dünya çapındaki küresel ortaklarla yerleştirecek bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

Elon Musk da ilgileniyor

BAE Yapay Zeka Bakanı Omar Sultan Al Olama, Financial Times'a yaptığı açıklamada, OpenAI'ya rakip olmak amacıyla yapay zeka modelleri geliştiren bir şirket olan xAI'yi kuran Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın da Körfez ülkesiyle ortaklıklarla ilgilendiğini söyledi.

Şeyh Tahnoun, MGX ile yapay zeka alanında "BAE'nin en iyi teknoloji yetenekleri, yatırımcılar ve girişimciler için bir ev ve ekosistem" olarak rolünü daha da geliştireceklerini kaydetti.