BAE'nin ilk Mars görevi yine ertelendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Mars görevi olacak "Umut" isimli araç, kötü hava koşulları nedeniyle fırlatılamadı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılacağını geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmıştık.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 15 Temmuz'da fırlatmayı planlıyordu.

FIRLATMA GÖREVİ YİNE ERTELENDİ

Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan Mars aracının yolculuğu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Temmuz'a ertelenmişti. Ancak kötü hava şartlarının devam etmesi nedeniyle fırlatma bir kez daha ertelendi.

Yeni fırlatma tatihinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

2021'DE MARS YÖRÜNGESİNE GİRECEK

Mars'ın atmosferinin ve mevsimlerinin nasıl değiştiğini öğrenmeye çalışacak uzay aracı, 2021'in Şubat ayında kızıl gezegenin yörüngesine girecek.

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.

BAE, görev tamamlandığında Mars'a araç gönderen ilk Arap ülkesi olacak.