Bakan Kacır: Ay'a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle Ay'a erişmesini hedeflediklerini belirtti.

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İHA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 8 Temmuz 2024'te ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceklerini belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydularını geliştiren ve üreten 11 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Hedef Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle Ay'a erişmesi

Uydunun yaklaşık 600 kilogram olduğuna dikkat çeken Kacır, şunları söyledi:

İMECE 600 kilometrede görev yapıyor. Yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede sabit yörüngede görev yapacak. 4 bin 250 kilogramlık daha sofistike bir uydu. Ama hedef Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle Ay'a erişmesi. 380 bin kilometre yol yapacağız ve Ay'a milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz. Bunu başarabilecek gençlerimiz var, insan kaynağımız var. Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye bugün, dünyada ilk dört ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi Ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. İnşallah bu teknolojiyi ticarileştireceğiz ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye'de geliştireceğiz.

"Uzay ekonomimiz birkaç yılda 1 trilyon dolara yükselecek"

Yıllık uzay ekonomisi büyüklüğünün 600 milyar dolara geldiğine vurgu yapan Kacır, birkaç yıl içinde de 1 trilyon dolara yükselmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni Vali Mehmet Makas ile birlikte ziyaret eden Kacır, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve görevli personelden merkez hakkında bilgi aldı. Kacır, son olarak Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda, sanayici iş insanlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)