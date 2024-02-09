Bakan Kacır, Dünya'ya dönen Gezeravcı ile görüştü: Tarih yazdık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya'ya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı yayın bağlantısı yaptı. Gezeravcı, "ISS’e ulaşan 22 devletin arasında en seri şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk." dedi.

DHA

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 18 gün süren görevini tamamladıktan sonra önceki gün beraberindeki diğer 3 astronot ile birlikte dünyaya dönmek için yola çıktı.

4 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün, ISS'den başarıyla gerçekleşen ayrılışı ardından dünyaya yolculuğu yaklaşık 47 saat sürdü.

Dragon kapsülü saat 16.30 sıralarında ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsülün okyanusa inişi Türkiye Uzay Ajansı'nın YouTube kanalında canlı olarak takip edildi.

Bakan Kacır, Gezeravcı ile canlı yayında konuştu

Bakan Kacır'ın telefonuyla yaptığı canlı bağlantıda Alper Gezeravcı,

Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS’e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk.

ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi:

Bu uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi cesaretli, kararlı ve özgüvenli gördük. Şimdi de bütün bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözleme imkanına sahibiz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz. Buradaki gençlerimiz Allah'ın izniyle gelecekte Türkiye'yi nice uzay görevlerine taşıyacaklar.

"Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak"

Bakan Kacır paylaşımında, Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)