Bakan Kacır: İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'kendi roketimizle kendi uzay istasyonumuza gitmedik' eleştirilerine İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur. Bu çalışmalara dahil olmayalım mı?" sözleriyle karşılık verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'nin konuğu oldu.

Türkiye'nin çığır açan uzay programına dair merak edilenleri anlatan Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravıcı'nın ne zaman geleceğinin kesinleşmediğini belirterek şunları söyledi:

Hedeflenen tarih 3 Şubat. 5-6 günümüz kaldı. Ama bu 4 ya da 5 Şubat'a da kalabilir. Sürekli bağlantı halindeyiz. Alper Gezeravcı ile internet üzerinden görüşüyoruz. Bir kez kendisi beni teşekkür etmek için aradı. Memnuniyeti ifade etti. Milletimizin takibinden desteğinden memnuniyetini ifade etti.

Alper Bey 30 bin aday arasından seçildi

Alper Bey 30 bin aday arasından seçildi. Bu misyonda en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımızın. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nı kurdu. Bu çalışmayı bakanlık olarak biz yürüttük. Ana misyonu Türkiye'yi uzay alanında kritik hedeflere taşımak.

10 yıl sonra uzay ekosisteminin önemli bir oyuncusu olacağız

3 eksende bu çalışmaları değerlendirmek mümkün. Bilimsel, stratejik ve ekonomik misyonu var bu çalışmaların. 9 farklı hedef daha Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya kondu. 2021 yılının başında bu dünyaya ilan edildi. 10 yıl sonra Türkiye uzay ekosisteminin önemli bir oyuncusu olacak. Hedefimiz bu.

İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur