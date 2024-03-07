Balon patladı mı? 200 bin liralık Apple Vision Pro sahipleri sağlık sorunlarından şikayetçi Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro, şubat ayının başlarında ABD’de satışa çıktı. Ancak çok sayıda kullanıcı, cihazı iade etmeye başladı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa sunuldu.

Bazı müşteriler, Türkiye fiyatı 200 bin TL civarında olması beklenen gözlükten hiç de memnun değil.

Birçok kullanıcı iade etti

Artırılmış gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra müşteriler, dezavantajların faydalarından daha ağır basması nedeniyle pahalı cihazı iade etmeye başlamıştı.

Apple iade rakamlarını açıklamıyor, ancak cihazlarını iade eden müşteriler, 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketini hak edecek kadar kolay kullanılmadığı konusunda hemfikir.

Memnun olmayan müşterilerle yapılan görüşmelere dayanan ve buna değmediğini düşündükleri en önemli beş nedeni ortaya koyan bir rapor yayınlandı.

Peki neden insanlar bu pahalı gözlüğü iade ediyor? Gelin 5 nedene birlikte bakalım.

1. Apple Vision Pro rahatsız edici

Vision Pro iadelerinin başlıca nedenlerinden birisi konfor. Cihazı kullanan müşteriler, Vision Pro'nun ağır olduğunu ve bu ağırlığın ön tarafta toplandığını söylüyor.

Bununla birlikte insanlar, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını belirtiyor.

2. Özelikleri fiyatına değmez

Vision Pro'nun mağaza içi tanıtımları müşterileri büyüledi ve onları gerçekçi bir sanal ortama sürükledi. Sorun şu ki gerçek kullanımda işler değişiyor.

Apple, henüz Vision Pro'nun yeteneklerini tam olarak kullanan bir uygulama yayınlamadı; bunun yerine ortamınıza nasıl daha fazla ekran ve görüntü ekleyeceğine odaklandı.

Vision Pro'yu iade edenlerden biri, "Kendinizi bir nevi bu sanal ortamda buluyorsunuz ve kendinize burada ne yaptığınızı soruyorsunuz." dedi.

3. Verimliliğe yardımcı olmuyor

Rapora göre, Vision Pro'nun çalışma özellikleri, insanları Mac ile normal bir harici monitör kullanmaktan daha üretken kılmıyor ve bunların uzun süre kullanılması zor.

Apple'ın Vision Pro ile vurguladığı en büyük satış noktalarından biri, önünüze yansıtılan elektronik tablolara, bir web tarayıcısına, e-postaya veya başka herhangi bir üretkenlik uygulamasına bakma yeteneğinizdir.

Ancak şu ana kadar müşteriler bu noktada yetersiz kaldıklarını hissetti.

4. Ekran küçük ve gözlerinizi acıtıyor

Müşterilerin Vision Pro'yu iade etmelerinin dördüncü ana nedeni; ekranın çok fazla parlaması, görüş alanı darlığı ve görme sorunlarıydı.

Memnun olmayan bir kullanıcı, geçişli görüntüleme özelliğinin kendisine sanki dünyaya 720 piksellik bir kameradan bakıyormuş gibi hissettirdiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar, Vision Pro’nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi olan The Verge ürün müdürü Parker Ortolan, Vision Pro’nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını iddia etti.

5. Başkalarıyla birlikte kullanılmıyor

Telefon veya bilgisayar kullanmanın çekici yanlarından biri de herkesin bir taneye sahip olmasıdır. Bunları birlikte kullanabiliriz.

Apple Vision Pro için durum böyle değil. Birçok müşteri, iade etme nedenlerinin bir kısmının, başkalarıyla kullanabileceğiniz bir ürün olmaması olduğunu bildirdi.

Vision Pro;'yu sadece başkalarının yanında kullanıyor olsanız bile, onlardan kopmuş hissedebilirsiniz.

Apple Vision Pro Türkiye fiyatı nasıl olacak

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Ancak 3 bin 500 doların üzerine vergiler eklendiğinde, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Vision Pro'nun, Meta Quest 2 gibi oyun konsolu sınıfına girmesi halinde, yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınacak. Tüm bu vergilerden sonra, cihazın Türkiye fiyatı 184 bin TL seviyesine çıkacak.

Apple Vision Pro'dan akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde, cihazın Türkiye fiyatı 206 bin TL seviyesine yükselecek. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.