Baş ağrısı, yaralanma ve daha fazlası: Telefonlar bizi fiziksel olarak nasıl etkiliyor Uzmanlar, insanların akıllı telefon kullanımından dolayı acı çektiğini sıklıkla dile getiriyor. Peki yoğun telefon kullanımı bizi nasıl etkiliyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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Akıllı telefon kullanımının zihinsel sağlık üzerindeki zararları çokça tartışılırken, fiziksel etkileri de önemli olabiliyor.

Selfie kaynaklı yaralanma ve ölüm gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak kronik sorunlar, özellikle vücudun üst kısmında çok daha yaygın.

Bu yıl, hastane verilerini kullanan bir araştırmada, 2011 ile 2019 yılları arasında cep telefonu kullanımına bağlı el ve bilek yaralanmalarının neredeyse iki katına çıkarak yılda yaklaşık 7 bin 300'e ulaştığı tahmin edildi.

Akıllı telefonlarını "çok fazla" kullandığını bildiren kişilerin sayısı, 2015'te yüzde 39'dan 2022'de yüzde 58'e çıktı.

Telefon kullanımına bağlı hastalıklar artıyor

Araştırmacılar, bir çalışmada baş ağrısı, vertigo ve ataksi şikayetleriyle hastaneye gelen bir gencin hikayesini anlattı.

Çekilen MR, gencin boynunun yanlış yönde kıvrıldığını ortaya çıkardı. Doktorlar, telefon kullanımının en azından kısmen sorumlu olduğundan şüphelendi ve kadına dokunmatik ekran kullanımını günde iki saatle sınırlaması talimatını verdi.

Bununla birlikte, sürekli olarak ekrandaki mavi ışığa maruz kaldıkça göz yorgunluğu da artıyor.

Sorunları çoğu duruşla ilgili

Uzmanlar, sorunların çoğunun, insanların vücutlarını uzun süre doğal olmayan pozisyonlarda tutmasından kaynaklandığını söylüyor.

Örneğin boyun kasları, kişinin başı vücut üzerinde dengede olduğunda çok fazla çalışmak zorunda kalmıyor.

Ancak akıllı telefon kullanırken kullanıcılar genellikle başlarını belli bir açıyla tutuyor ve bu da kasların gerginleşmesine neden oluyor.

New Orleans'ta üst ekstremitelere odaklanan bir cerrah olan Brandon Donnelly, bir başka sorunun da insanların akıllı telefon kullanırken dirseklerini sıklıkla V şeklinde tutması olduğunu söyledi. Bu, ulnar sinirini gerer ve bu da yüzük ve serçe parmaklarda uyuşukluğa neden olabilir.

Ayrıca, telefon kullanırken yapılan yoğun kavrama; avuç içi etli tenar kaslarında ağrıya, tendon iltihabına ve hatta tendon kopmasına sebep olabilir.

Bu rahatsızlıkların en güvenilir çözümü insanların telefonlarını kullanmamasıdır, ancak çoğu uzman, bunun gerçekçi olmadığı konusunda hemfikir.

Yürürken telefon kullanmanın zararları

Güney Kore'deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde ergonomi araştırmacısı olan Gwanseob Shin, "Yapabileceğimiz en iyi şey, davranışlarını değiştirebilmeleri için insanlara riskleri anlatmaktır." dedi.

Shin'in görmek istediği en büyük değişikliklerden biri, insanların yürürken telefonlarını kullanmayı bırakmaları.

2023 hastane veri araştırmasına göre, düşmeler cep telefonuyla ilişkili yaralanmaların neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Telefon kullanırken yürümek aynı zamanda insanların aşağıya bakmasına neden olur ve sadece boyuna değil aynı zamanda sırta da baskı uygular.

Shin'in araştırması , yürürken telefon kullanıldığında boyun kas aktivasyonunun, otururken veya ayakta durmaya kıyasla kabaca yüzde 21 ila yüzde 42 daha yüksek olduğunu buldu.

Alınabilecek önlemler

İnsanların akıllı telefon kullanımının fiziksel etkilerinden kaçınmak için atabileceği birçok adım var.

Aynı pozisyonda çok uzun süre kalmaktan kaçınmak için dirseklerinizin ne kadar büküldüğüne dikkat etmek ve dinlenme molaları vermek çok önemli.

Ayrıca mesaj yazmak yerine sesten metne dönüştürme özelliklerinden de faydalanabilirsiniz.

Boynunuz için en etkili değişiklik telefonu göz hizasına yükseltmektir. Bu şekilde boynunuz, nötr pozisyonda kalabilir.

Ayrıca, telefonları ve diğer cihazları yükseltmek için stand kullanabilirsiniz. Böylece eğilmek yerine vücudunuz dik duruşunu korumuş olur.