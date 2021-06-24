Basit çizimleri gerçek fotoğraflara dönüştüren NVIDIA Canvas yayınlandı

NVIDIA, basit bir çizimi saniyeler içinde muhteşem fotoğraflara dönüştüren yeni yapay zeka sistemini Canvas adıyla indirmeye açtı.

Nvidia Research tarafından geliştirilen ve adeta çizimleri tabloya dönüştürme aracı olan GauGAN, ilk defa 2019 yılında karşımıza çıkmıştı. Bu teknoloji, yapay zeka yardımıyla basit bir çizimi bile etkileyici fotoğraflara dönüştürüyor.

GauGAN ismi verilen bu teknoloji, yapay zekânın nasıl mükemmel işler yaptığının en güzel göstergelerinden biri.

Günümüzde Windows bilgisayarlarda bulunan Paint programına benzer bir uygulama olan GauGan, basit çizgiler ile çizilen resimleri mükemmel gerçekçi hale getiriyor.

CANVAS OLARAK YAYINLANDI

NVIDIA, söz konusu teknolojisini Canvas adıyla yayınladı ve indirmeye sundu. NVIDIA Canvas, renkler yerine materyaller kullanarak çizim yapmanıza olanak sağlıyor, ardından yapay zeka ile bu çizimleri fotorealistik resimlere dönüştürüyor.

Ayrıca çizim sonucu oluşan dosyalarınızı .psd formatında kaydedip doğrudan Photoshop’a aktarabiliyorsunuz.

Canvas uygulamasının içinde kalem, fırça ve boya kovası olmak üzere üç farklı araç bulunuyor. Hemen alt tarafta ise bazı nesnelerin şekilleri yer alıyor. Sadece basit çizgileri kullanarak bir resim oluşturduğunuzda, sistem çizdiğin resmi algılayıp gerçeğe dönüştürüyor.

Nvidia, bu sistemi ticari olarak kullanmak için herhangi bir planlarının olmadığını açıkladı. Şirket, uygulamada bulunan ufak eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

NVIDIA CANVAS İNDİR

Şu anda beta aşamasında olan NVIDIA Canvas programını bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.