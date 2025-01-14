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İHA

Türkiye'nin teknoloji öncülerinden Baykar, uzay projeleri alanında tarihi bir gelişmeye imza atarak ilk uydusunu uzaya gönderdi.

Baykar’ın iştiraki olan Fergani Uzay tarafından geliştirilen “FGN-100-d1” isimli uydu, SpaceX’in Transporter-12 misyonu kapsamında Falcon 9 roketiyle başarıyla yörüngeye fırlatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR: "GÖZÜMÜZÜ DAHA İLERİYE DİKTİK"

ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden gerçekleştirilen fırlatma sırasında, FGN-100-d1, diğer 131 faydalı yükle birlikte uzaydaki görevine başladı. Proje, Türkiye’nin uzay teknolojilerinde yeni bir döneme girdiğinin sinyallerini verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına başlama süreçlerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

20 yıllık hedefimizi tamamladıktan sonra gözümüzü daha ileriye diktik ve uzay projelerine yöneldik. Yaklaşık iki yıldır süren Fergani projesi ile küresel konumlama sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz.

GEÇEN YIL MOTOR TESTİ YAPILMIŞTI

Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

Baykar’ın bu yenilikçi adımı, ulusal teknoloji hamlesine yeni bir boyut kazandırarak uzay araştırmalarında Türkiye’nin konumunu güçlendirme potansiyeli taşıyor.