BAYKAR'dan Bayraktar AKINCI ve TB3 paylaşımı Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Türkiye'nin yeni süpersonik füzesi İHA-230 ile atış testi yaptığı ve hedefleri tam isabet vurduğu anları paylaştı. Ayrıca Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testi de yine paylaşılan videolar arasında yer aldı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma alanındaki yeteneklerine bir yenisi daha eklendi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen İHA-230 Süpersonik Füzesi, Çorlu'da başarılı bir atış testinden geçti ve hedefleri tam isabetle vurdu.

İHA-230 Süpersonik Füzesi ile hedeflere tam isabet

Baykar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Bayraktar AKINCI TİHA'nın gücünü ve etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, bu önemli testi başarıyla tamamladı.

İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi'nin başarısı, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu.

Bayraktar TB3'ten rampa kalkış testi

Ayrıca Baykar, Bayraktar TB3'ün 47. uçuşundaki 'Rampa Kalkış Testi'ni de yine sosyal medya hesabından paylaştı.