Bayraktar Akıncı, süpersonik füze atış testinde başarı sağladı Bayraktar Akıncı insansız hava aracı, süpersonik füze denemesini başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar, bu tarihi anı "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığı altında duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Özellikle Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) alanında geldiği seviye, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelmesine sebep oldu.



Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, sadece Türkiye'nin güvenlik güçlerine değil, dünya genelinde birçok ülkeye de hizmet veriyor.

Süpersonik füze atışını başarıyla gerçekleştirdi

Türk savunma sanayiinin öncü projelerinden biri olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) da son zamanlarda başarılı tesleri sürüyor.



Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülük ettiği AKINCI Projesi çerçevesinde, Baykar'ın yerli ve milli bir şekilde hayata geçirdiği Bayraktar AKINCI'nın IHA-122 Süpersonik Füze Atışı denemesini başarıyla tamamladığına dair görüntüleri paylaştı.

Bayraktar videoda şu ifadeleri kullandı: