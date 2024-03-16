Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.
Özellikle Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) alanında geldiği seviye, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelmesine sebep oldu.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, sadece Türkiye'nin güvenlik güçlerine değil, dünya genelinde birçok ülkeye de hizmet veriyor.
Süpersonik füze atışını başarıyla gerçekleştirdi
Türk savunma sanayiinin öncü projelerinden biri olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) da son zamanlarda başarılı tesleri sürüyor.
Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülük ettiği AKINCI Projesi çerçevesinde, Baykar'ın yerli ve milli bir şekilde hayata geçirdiği Bayraktar AKINCI'nın IHA-122 Süpersonik Füze Atışı denemesini başarıyla tamamladığına dair görüntüleri paylaştı.
Bayraktar videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bu akıllı mühimmatlar şimdi süpersonik füze aileleri inşallah Türk Havacılığı'nın altın çağını çok daha yukarıya taşıyacak. Sizlerle beraber yol yürüdüğümüz için bir mühendis olarak, bu ülkenin mühendis evladı olarak, çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah çıtayı çok daha yükseklere hep birlikte taşıyacağız."
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