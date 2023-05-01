Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları birlikte uçtu TEKNOFEST'in beşinci gününde Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, alandaki binlerce izleyicinin takdir eden bakışları altında gösteri uçuşu yaptı.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, beşinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri yaptı.

"Gabar'da mini İHA uçururken askerimiz 'biz mi yaptık' diye sorardı"

Haluk Bayraktar da o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

