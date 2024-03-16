Bayraktar TB2, Maldivler'de göreve başladı Bayraktar TB2, Maldivler'de hizmet vermeye başladı. Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, Bayraktar TB2 töreninde Türkiye'ye ve Baykar yöneticilerine teşekkür etti.

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ensonhaber.com

Türk savunma sanayisi, yenilikçi ürünleriyle yurt dışında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları (İHA'lar) birçok ülkenin ilgisini çekerek ihracat potansiyelini artırıyor.

Bayraktar TB2, Maldivler'de törenle göreve başladı

Son olarak Maldivler Cumhuriyeti, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli SİHA sistemi Bayraktar TB2'yi savunma envanterine ekleyerek bölgesel güvenlik kapasitesini artırdı.

Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu'nun katılımıyla gerçekleşen törende, Bayraktar TB2 resmi olarak Maldivler'de göreve başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Muizzu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Baykar'ın yöneticileri Selçuk ve Haluk Bayraktar'a Maldivler'in savunma kapasitesinin güçlendirilmesine sağladıkları katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Muizzu, Maldivler'in savunma alanında Türkiye ile olan iş birliğini daha da derinleştireceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Kasım 2023’te Türkiye’yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Muizzu, ayrıca bazı Türk savunma sanayisi şirketlerine ziyarette bulunmuştu.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

Bayraktar TB2 kendi sınıfında rekor kırdı

Bugüne kadar 750 bin uçuş saatini aşan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekorunu kırdı.

Bayraktar TB2, bu uçuş süresiyle en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanına sahip bulunuyor.

Bayraktar AKINCI için 9 ülke ile sözleşme imzalayan Baykar’ın insansız hava araçlarına yönelik olarak anlaşmaya vardığı ülke sayısı 34’ü buluyor.