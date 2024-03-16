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Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı Milli ve yerli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3, 22. uçuş testinde de başarılı oldu. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.