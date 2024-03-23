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Bayraktar TB3 SİHA, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 SİHA, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli imkanlarla geliştirilen BAYRAKTAR TB3 silahlı insansız hava aracının 24. kez gerçekleştirilen uçuş denemesinin de başarılı olduğunu açıkladı.