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Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında kaydettiği ilerlemelerle dikkat çekiyor.
Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki mihenk taşlarından olan Bayraktar TB3 ise başarılı testlerini sürdürüyor.
Yüksek irtifa testini de başarıyla geçti
Son olarak BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar TB3, 24. test uçuşunda yüksek irtifa testinde başarılı oldu.
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