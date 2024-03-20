Türkiye, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojilerinde son yıllarda kaydettiği önemli ilerlemelerle dikkat çekiyor.
Bu alandaki gelişim, hem yerli savunma sanayiinin güçlenmesine katkı sağlıyor hem de Türkiye'yi dünya çapında bir oyuncu olarak konumlandırıyor.
Türkiye'nin savunma teknolojisindeki önemli ürünlerinden Bayraktar TB3 ise gökyüzündeki hakimiyetini ispatlamaya devam ediyor.
23. test de başarılı oldu
Baykar'ın yerli ve özgün bir şekilde ürettiği Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 23. uçuş denemesinden başarıyla geçti.
Ayrıca, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düşerek, "Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı.
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