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Bayraktar TB3 sınırları zorluyor! 23. test uçuşu da başarıyla tamamlandı

Bayraktar TB3 sınırları zorluyor! 23. test uçuşu da başarıyla tamamlandı Baykar tarafından yerli ve özgün bir şekilde geliştirilen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 23. uçuş denemesini de başarı ile sonuçlandırdı.