Bayraktar TB3 tam yükte kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tam yükte kalkış ve iniş performans testine dair görüntüleri paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladı.

Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün tam yükte kalkış ve iniş performans testini başarıyla tamamladığı ifade edildi.

"Türk havacılığının altın çağı"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bu başarısını, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki İHA'lar açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.