Bazı Google hizmetlerinde küresel kesintiler yaşanıyor

Gmail, Drive, Dokümanlar, Meet, Gruplar, Chat, Keep ve Voice gibi bazı Google hizmetlerinde küresel kesintiler yaşandığı rapor edildi.

Zaman zaman ülkemizdeki servislerinde yaşadığı bazı kesintiler ile gündeme gelen Google, şimdi de küresel çapta sorun yaşamaya başladı.

Söz konusu kesintiyi ilk olarak Gmail kullanıcıları fark etti. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, Gmail üzerinden e-posta gönderemediklerini ve dosya ekleyemediklerini rapor etti.

Ardından söz konusu sorunun Drive, Dokümanlar, Meet, Gruplar, Chat, Keep ve Voice kullanıcılarını da etkilediği ortaya çıktı.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google, yaptığı açıklamada "Gmail'deki eklerin hem kişisel hem de G Suite Gmail hesaplarına yüklenmesi dahil olmak üzere, Google hizmetlerinde dosya yüklemelerinin başarısız olduğunu doğruladık." diyerek sorunların araştırıldığını söyledi.

Gmail'in arıza haritasına baktığımızda, sorunun genellikle Batı Avrupa'da yoğunlaştığını ve ülkemizde herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz.

Söz konusu kesintinin bir siber saldırı kaynaklı olup olmadığı ise bilinmiyor.