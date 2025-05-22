Bazı Samsung modelleri yakında Android 16 güncellemesi alacak

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Samsung şu anda Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlarken, gözler Android 16 tabanlı One UI 8'e çevrildi.

Google'ın Android 16'yı haziran ayında yayınlaması beklenirken, Samsung kullanıcıları da yeni arayüz ve işletim sistemine ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor.

One UI 8 beta programının ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama olmasa da söylentiler mayıs ayı gibi erken bir tarihi işaret ediyor.

ONE UI 8 BETA PROGRAMI YAKINDA BAŞLAYABİLİR

Google'ın Android 16'yı haziranda yayınlayacağı ve Samsung'un yeni katlanabilir cihazlarını temmuzda Android 16 ve One UI 8 ile tanıtacağı beklentileri göz önüne alındığında, One UI 8 beta programının mayıs ayı sonlarında başlaması ve kararlı sürümün temmuz veya ağustosta gelmesi mantıklı görünüyor.

Samsung, şu anda One UI 8'i test ettiğini ancak henüz herhangi bir erken veya beta sürümünün genel kullanıma açık olmadığını belirtti.

GÜNCELLEMEYİ ALMASI MUHTEMEL GALAXY CİHAZLARI LİSTELENDİ

Samsung'dan henüz resmi bir liste gelmese de SamMobile gibi kaynaklar ve şirketin güncelleme politikaları ışığında, Galaxy S25 serisi başta olmak üzere S22, S23, S24 serileri, en son Z Fold ve Z Flip modelleri ile birçok Galaxy A, Tab, F ve M serisi cihazın One UI 8 beta programına dahil olması bekleniyor.

Ancak bu listenin resmi olmadığını ve Samsung'un son kararına göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Son One UI 8 bilgilerine göre, yeni özelliklerin listesi çok uzun olmadığı için bu sefer büyük bir gecikme beklenmiyor.