Beklenen oldu! Apple, iPhone mini serisinin fişini çekiyor Apple'ın iPhone 13 mini üretimini bu hafta itibarıyla sonlandıracağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Apple, 2021 yılında iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, geçen yıl böyle bir model tanıtmadı.

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bu yıl da "mini" planları olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, küçük ekranlı iPhone kullanmayı sevenler uzun bir süre bekleyebilir.

Apple, 2022 yılında tanıttığı yeni iPhone serisinde iPhone 14 mini modeline yer vermemiş ve onu çok daha büyük iPhone 14 Plus ile değiştirmişti. Gelen bilgilere göre şirket, bu stratejisini iPhone 15 serisinde de sürdürecek.

"Mini" modelinin üretimi tamamen sona eriyor

Apple'ın iPhone 13 mini üretimini bu hafta itibarıyla sonlandıracağı iddia edildi. Analistlere göre, iPhone 13 mini stokları azalıyor ve hızlı bir şekilde de stoklar güncellenmiyor.

Apple'ın yarın gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde yeni iPhone'ları duyurmasının ardından, iPhone 13 mini'nin üretiminin durdurulabileceği belirtiliyor.

iPhone 13 mini satışları düşük kaldı

Apple'ın küçük ekranlı telefon sevenler için tanıttığı iPhone 13 mini, beklentileri karşılayamadı.

Apple’ın geçen yıl tanıttığı iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini modeline kıyasla iki kat daha fazla ilgi gördü.

6.7 inç ekranlı iPhone 14 Plus için yapılan sevkiyatlar, 5.4 inç ekranlı iPhone 13 mini için yapılan sevkiyatlara kıyasla yüzde 59 daha fazla.