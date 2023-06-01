Beklenen oldu! iPhone 15'in seri üretimi başlıyor Apple tedarikçisi Foxconn, yakında iPhone 15'in seri üretimine başlayacak.

ensonhaber.com

2023 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 15 modellerine çevrildi.

iPhone 15 seri üretime giriyor

Apple tedarikçisi Foxconn, yakında iPhone 15'in seri üretimine başlayacak. Gelen bilgilere göre Foxconn, üretimde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için yeni modellerin montajında yer alacak işçilerin ücretlerine zam yaptı.

Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'daki fabrikada 29 Mayıs itibarıyla iş başı yapacak yeni işçiler, aynı zamanda ikramiyeleri de zamlı alacak.

Foxconn, yeni bir kriz istemiyor

Foxconn tesisi, 2022'nin Kasım ayında şiddetli bir grevin kurbanı olmuştu. Uzun süre ödeme alamayan çalışanlar işi bırakınca üretim aksamıştı.

Bu nedenle şirket, olası bir kriz yaşamamak için kesenin ağzını açtı ve ücretlere zam yapma kararı aldı.