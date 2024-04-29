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Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı

Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı Threads, Rekabet Kurumu'nun emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'den kullanıma kapatıldı. İşte detaylar.