Belçika'da 3 boyutlu yazıcı ile 2 katlı ev inşa edildi

Belçika'da kullanılan 3 boyutlu inşaat yazıcısı, 2 katlı evi 15 günde tamamlamayı başardı.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

İnşaat sektöründe de oldukça popüler olan bu teknoloji, zamandan tasarruf ederek oldukça iyi işler ortaya çıkarabiliyor.

BELÇİKA'DA İKİ KATLI EV YAPTI

Belçika'da, dev 3 boyutlu yazıcı ile 15 günde 2 katlı ev inşa edildi. Evin yapımında beton dışında; cam, ahşap ve metal kullanıldı.

Yapımı 15 günde tamamlanan evin inşa sürecinde, inşaat ustasına gerek duyulmadı.

Proje yetkililerinin verdiği bilgilere göre 2 katlı ev, tamamen inşaat yerinde mobil 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ilk ev oldu.