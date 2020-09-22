Bermuda Şeytan Üçgeni nedir?

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu düşünülen bölgenin adıdır.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlas Okyanusu’nda Miami (Florida) ile Porto Riko’daki San Juan ve Bermuda adaları arasındaki bölgeye deniyor.

Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz bölgenin, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok kişi tarafından doğaüstü bir takım güçlerin kontrolü altında olduğu iddia edildi.

İnsanlar kendilerini, uzun yıllar boyunca Bermuda Şeytan Üçgeni’nde uçakların, gemilerin ve insanların kaybolmasıyla büyük bir gizemin içinde bulmuşlardı.

Hatta Kristof Kolomb bile tuttuğu günlüklerde, Bermuda Şeytan Üçgeni’nin üzerinde bu dünyaya ait olmayan bir şeylerin uçtuğunu iddia etmişti.





BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ KAYIP VAKALARI

Bölgenin ilk raporları, yaklaşık 600 yıl önceye, yani 15. yüzyıla ait. Fakat, bölgenin bu denli ünlenmesine sebep olan en önemli rapor ise 1945'teki ‘Flight 19’ denilen hava filosunun tamamen ve iz bırakmadan kaybolmasıydı.

New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolduğunu iddia ediyor.

En son dört kişiyi taşıyan özel bir uçak Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuştu. Uçak radarda kaybolduğunda Porto Riko'dan Florida'ya geri dönüyordu.

Bölge üzerinde iz bırakmadan kaybolan araçların (deniz ve hava) adedi yaklaşık olarak 200’ün üzerinde. Kaybolan uçakları bir kenara bırakın, buradaki gemileri bile su altı araştırması ile kimse bulamadı.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'NİN SIRRI NE?

İngiliz bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sonucunda belirledi.

Kilometrelerce derine inebilen robotlar sayesinde yapılan çalışmalar gösterdi ki yıllarca süregelen bu gizemin sebebi okyanus dibinde bulunan bir doğal gaz kaynağı.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nin olduğu bölgede bulunan doğalgaz kaynağı, yer yüzüne fışkırarak ‘hidrat’ adı verilen beyaz katı bir maddeye dönüşüyor.

Aynı zamanda bu bölgede ‘Gulf Stream’ adı verilen sıcak su akıntısı geçmekte ve bu akıntının ‘hidrat’ları eritmesiyle birlikte ‘hidrat’lar, suyun yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olduğu için bir kütle halinde yüzeye çıkmaya başlıyor.

Bunun sonucunda Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki suyun yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, o bölgede suyun kaldırma kuvveti ortadan kalkıyor ve suyun üzerinden geçen gemiler, direkt denizin derinliklerine sürükleniyor.

YA UÇAKLAR?

Yükselmeye devam eden ‘hidrat’lar ise havadan daha az yoğunluğa sahip olduğu için havanın yoğunluğunu düşürüyor ve havadan aldığı oksijen ile çalışan jet motorları, bu bölgeden geçerken yeterli oksijeni alamadığı için düşüşe geçiyor.

Başka bir iddia ise bölgede aniden değişen hava koşulları. Bu bölgede hava koşullarının aniden değişmesi ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan şiddetli fırtınalar, uçakların ve gemilerin kaza geçirerek ortadan kaybolmasına neden olmuş olabilir.

Bermuda Şeytan Üçgeni’yle ilgili efsaneleri açıklamaya çalışan görüşlerden birine göre ise, bu bölgede Dünya’nın manyetik alanında ortaya çıkan düzensizlikler uçaklarda ve gemilerde yön bulmayla ilgili sorunlara neden oluyor.

Diğer bir görüşe göre bu bölgedeki okyanus akıntılarının çok hızlı ve düzensiz olması nedeniyle kazaların kalıntıları kısa sürede ortadan kayboluyor.

Aslında Bermuda Şeytan Üçgeni’nde yaşanan kayıp olaylarının açıklaması sanıldığı kadar karmaşık olmayabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni dünya üzerinde deniz ve hava trafiğinin en yoğun oluğu bölgelerden biri. Bu durum istatistiksel olarak daha fazla kaza, dolayısıyla kayıp olaylarının sayısının artması anlamına geliyor.

