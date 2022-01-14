Beyaz Saray, Apple ve Google ile görüşecek

Beyaz Saray, Apple ve Google ile görüşecek

Beyaz Saray, ülkede artan siber saldırılara bir çözüm bulmak için önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir görüşme yapacak.

Beyaz Saray yetkilileri, geçen yıl ABD'de yaşanan çok sayıda siber saldırının ardından aralarında Google'ın sahibi Alphabet, Apple, IBM Amazon gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin yetkilileri ile yazılım güvenliği konusunda bir görüşme yapacak.

Tüm dünyada çok sayıda şirketin uygulamalarına ait verileri tutmak için kullandıkları açık kaynak kodlu bir yazılım olan Log4j'de güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan aralık ayında teknoloji şirketlerine bir mektup göndermişti.

"ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR"

Mektubunda Sullivan, açık kaynak kodlu yazılımların sıkça kullanıldığına ve bu tarz yazılımların gönüllüler tarafından işletildiğini ifade etmiş ve bu durumun "önemli bir ulusal güvenlik endişesi" yarattığını dile getirmişti.

Toplantıya IBM, Microsoft, Facebook'un sahibi Meta ve Oracle gibi şirketlerin yanı sıra; ABD'nin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi devlet kurumları da katılacak.