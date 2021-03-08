Beyaz Saray'dan açıklama: Siber tehdit devam ediyor

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ağ operatörlerini olası bir siber saldırıya ilişkin tehdidin devam ettiği konusunda uyardı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un siber saldırıya uğradığını ve 60 binden fazla hesabın hacklendiğini sizlerle paylaşmıştık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını belirtiliyor.

BEYAZ SARAY: TEHDİT DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Microsoft'un e-posta programının siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü belirtti ve ağ operatörlerini uyardı.

Hazırlanan yeni bir yama yazılım programının hala ciddi güvenlik açıkları bıraktığına işaret eden yetkili, ağ operatörlerinin bu durumu ciddiye alması gerektiğini belirtti.





Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin üst düzey güvenlik yetkililerinin bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konusunda çalıştıklarını kaydetti.

CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siber saldırılara karşı bir görev gücü oluşturduğunu bildirmişti.

ÇİN HEDEF GÖSTERİLDİ

Microsoft, geçen hafta Çin'i ABD'deki çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle itham etmiş ve e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının "devlet destekli, oldukça yetenekli ve bilgili" olduğunu kaydetmişti.

Çin hükümeti ise kanıt olmadan asılsız suçlamaların yersiz olduğunu söylüyor.