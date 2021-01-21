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- Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde yazılımcılara özel iş ilanı
Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde yazılımcılara özel iş ilanı
- REUTERS
- 21.01.2021 - 11:14
- Güncelleme : 21.01.2021 - 11:34
ABD’de göreve başlayan yeni Başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodlarına, gizli bir mesaj bıraktı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş iş ilanı ortaya çıktı.
Kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar araştırma yapan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız, daha iyisini yapabilmek için size ihtiyacımız var." denildi ve kullanıcılar, ABD Dijital Hizmetler'in web sitesine yönlendirildi.
Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip araştırma yapmayı seven tecrübeli kişilerin bulması için, teknoloji şirketleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem.
YALNIZCA ABD VATANDAŞLARI İÇİN
Öte yandan, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.