Euro
8.9674
-0.2%
Dolar
7.3888
-0.41%
Altın
444.3
-0.32%
Borsa
1.576
0.42%
Bitcoin
252.497
-5.89%
EXEN Coin
17.31
-14.30%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde yazılımcılara özel iş ilanı

    Joe Biden'ın resmen ABD Başkanı olmasıyla birlikte yenilenen Beyaz Saray internet sitesinde, yazılımcılar için gizli bir mesaj bulundu.
    • REUTERS
    • 21.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde yazılımcılara özel iş ilanı

    ABD’de göreve başlayan yeni Başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodlarına, gizli bir mesaj bıraktı.

    Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş iş ilanı ortaya çıktı.

    Kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar araştırma yapan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız, daha iyisini yapabilmek için size ihtiyacımız var." denildi ve kullanıcılar, ABD Dijital Hizmetler'in web sitesine yönlendirildi.

    beyaz saray

    Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip araştırma yapmayı seven tecrübeli kişilerin bulması için, teknoloji şirketleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem.

    YALNIZCA ABD VATANDAŞLARI İÇİN

    Öte yandan, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir