Beyin çipli hastadan çığır açan deney: Düşünce gücüyle satranç oynadı Elon Musk'un beyin çipi şirketi Neuralink, çip implante edilen ilk hastasını çevrimiçi satranç oynarken canlı yayınladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Teknolojide yaşanan baş döndürücü yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

Beynine çip takılan felçli hasta, düşünce gücüyle bilgisayarda satranç oynadı.



ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, bir dalış kazası sonrası omuz altı felç geçirdi. Ancak, bu duruma rağmen, Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi ve dizüstü bilgisayarında satranç oynamayı başardı.



Elon Musk, geçen ay deneklerin bilgisayar farelerini kontrol edebileceklerini duyurmuştu.

"Bir gün sonra taburcu oldum, bilişsel bozukluğum yok"

Arbaugh, X'te yayınlanan bir video sırasında, implant prosedürüne atıfta bulunarak "Ameliyat son derece kolaydı. Gerçekten bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Herhangi bir bilişsel bozukluğum yok." dedi.

Uzuvlarını kullanamayan hastalarda deneniyor

Neuralink, sadece düşünce yoluyla tüm elektronik cihazların kullanılmasını sağlamayı amaçlayan bir beyin çipi aracılığıyla ilerliyor.

Başlangıçta, yalnızca uzuvlarını kullanamayan hastalarda deneniyor.

Neuralink şirketi, nörolojik sorunlara çözümler üretmek için insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurmayı hedefliyor.

İnsan beynine yerleştirilen çipler, demans, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmeleri gibi hastalıklara çözüm olabilir.

Neuralink, geçen yıl mayıs ayında, beyin çipi projesinin insan deneyleri için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı.