Bilgisayar fiyatlarına son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ortalama bilgisayar fiyatlarında son 1 yılda yüzde 80,7 oranında artış meydana geldi. Tablet bilgisayar fiyatlarında ise bu oran yüzde 42,8 oldu.

Ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamalarının devam ettiği şu günlerde, vatandaşlar bilgisayar fiyatlarını oldukça sık araştırmaya başladı.

Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan bilgisayar fiyatları tavan yaptı.

Birçok bilgisayar modelinde ciddi fiyat artışı yaşanırken, artık orta segment bilgisayarlar, üst segment fiyatına kendine alıcı buluyor.

BİR YILDA YÜZDE 80 ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ortalama bilgisayar fiyatlarında son 1 yılda yüzde 80,7 oranında artış meydana geldi. Tablet bilgisayar fiyatlarında ise bu oran yüzde 42,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Ekim 2019’da 4 bin 203 TL olan ortalama bir bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 7 bin 596 TL’ye ulaşmış durumda.

Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı ise Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi.

Dolar kurundaki artış nedeniyle söz konusu fiyat artışının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

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