Bilgisayar oyunları pazarı 36 milyar doları aştı

2021 yılında bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü dünya genelinde 36,7 milyar dolara ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

Newzoo Global Oyun Pazarı Raporu'na göre, 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4’lük bir artış gösterdi.

Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını ise bilgisayar oyunları sektörü oluşturdu.

Bilgisayar oyunları tüketiminin artışındaki ana neden olarak gelişmiş güç ve performans sunan oyun bilgisayarlarının son yıllardaki gelişimi görülüyor.

OYUNCU SAYISI 3 MİLYARI AŞTI

Aynı rapora göre, oyun gelirlerinin yanı sıra oyuncu sayısında da yıllık bir büyüme görüldü. Oyuncu sayısındaki artış 2021’de yıl boyu devam ederek yüzde 5,33’lük bir artışla 3 milyar oyuncuya ulaştı.