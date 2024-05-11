Bilgisayar üreticisi Dell hacklendi: Toplam 49 milyon müşterinin bilgisi sızdırıldı Dell, yakın zamanda siber saldırıya uğradı. Şirket, yaklaşık 49 milyon kullanıcısına bilgilendirme e-postası gönderdi

ensonhaber.com

Bilgisayar üreticisi Dell, 49 milyon müşteri kaydının veri ihlalini doğruladı. Ancak şirket, bu ihlalin kapsamını açıklamadı.

2017'ye kadar, internetin karanlık yüzü dark web'de 49 milyon Dell kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı.

Hangi bilgiler çalındı

Dell, kullanıcıların adını, adresini, donanımlarını, hizmetlerini ve siparişlerini sızdırdığını açıkladı.

Dell, kredi kartları veya ödeme bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adresleri dahil olmak üzere herhangi bir özel bilginin çalınmadığını söyledi.

Dell'den açıklama geldi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dell sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: