Bilgisayar üreticisi Dell hacklendi: Toplam 49 milyon müşterinin bilgisi sızdırıldı

Bilgisayar üreticisi Dell, 49 milyon müşteri kaydının veri ihlalini doğruladı. Ancak şirket, bu ihlalin kapsamını açıklamadı.
2017'ye kadar, internetin karanlık yüzü dark web'de 49 milyon Dell kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı.
Hangi bilgiler çalındı
Dell, kullanıcıların adını, adresini, donanımlarını, hizmetlerini ve siparişlerini sızdırdığını açıkladı.
Dell, kredi kartları veya ödeme bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adresleri dahil olmak üzere herhangi bir özel bilginin çalınmadığını söyledi.
Dell'den açıklama geldi
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dell sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:
Kısa bir süre önce, ad, adres ve belirli Dell donanımı ve sipariş bilgileri dahil olmak üzere sınırlı müşteri bilgilerini içeren bir veritabanına erişim tespit ettik.
Portal, finansal bilgiler, ödeme bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası veya son derece hassas müşteri verileri içermiyor.
Olayı fark ettiğimizde derhal prosedürlerimizi uygulamaya koyduk ve kolluk kuvvetlerine bilgi verdik.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış