Bilim dünyası şaşkın: Makalelerin ChatGPT ile oluşturulduğu ortaya çıktı Yaklaşık 200 çalışmanın kısmen ChatGPT tarafından oluşturulduğunun anlaşılmasıyla, yapay zeka skandalı bilim dünyasını sarstı

ensonhaber.com

Düzinelerce akademik dergideki araştırma makalelerinin yapay zeka tarafından yazıldığı ortaya çıktı.

Bir araştırma, en azından kısmen ChatGPT tarafından yazılmış olması muhtemel 100'den fazla makale buldu.

Bu makaleler, kar amacı gütmeyen dergilerdeki gevşek veya var olmayan hakem değerlendirme süreçleri nedeniyle gözden kaçtı.

Bilime olan güven sarsıldı

İçeriklerin birçoğu belirsiz bilimsel dergilerde yayınlandı, ancak birçok bilim insanı bu tür bilimsel sahtekarlık haberlerinin halkın bilime olan güvenini zedelediğini kabul ediyor.

Yapay zekanın araştırma makaleleri üzerindeki etkisi, teknoloji gazeteciliği sitesi 404 Media'nın yeni bir raporuyla ortaya çıktı.

Google'ın akademik makaleler için arama aracı olan Google Akademik'te 115 sonuç olduğu tespit edildi.

404 Media, makalelerdeki tarihlerin gerçek ChatGPT bilgi güncellemelerinin tarihlerine karşılık geldiğini bildirdi.

Makaleler omurga yaralanmaları, pil teknolojileri, tıp, bakteriyel enfeksiyonlar, kripto para birimi, çocukların sağlığı ve hatta yapay zeka gibi konuları kapsıyordu. Bu makalelerden bazıları meşru görünürken, diğerleri zar zor anlaşılıyor.

Akademik araştırmacılar, üniversitelerinden makale yayınlama konusunda yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Çünkü bilim insanları, yeni bir işe girme veya terfi alma zamanı geldiğinde insanları yazdıkları makaleler ile değerlendiriyor.

Saygın yayın organlarında süreç zorlu

Normalde saygın bir akademik derginin yayınlanma süreci uzundur; diğer bilim insanlarının hakem değerlendirmesini içerir ve bunu sıklıkla birden fazla revizyon aşaması takip eder.

Bilim insanlarının, dergi editörlerinin ve hakemlerinin isteklerini karşılamak için ek deneyler yapmaları bile gerekebilir. Bu süreç, ihtiyaç duyulan değişikliklere bağlı olarak aylar hatta yıllar sürebilir.

Ancak, neredeyse her makaleyi kabul eden 'kağıt fabrikaları' için durum böyle değil. Onlar için tek kriter yazarın yayın ücretini ödemesi.

Örneğin Uluslararası Yeni Medya Araştırmaları Dergisi, yazarlardan bir makale yayınlamaları için 50 ABD Doları, makaleye bir DOI numarası (çevrimiçi indeksleme için kullanılır) atamak için 20 ABD Doları ve derginin basılı kopyasını almak için de 50 ABD Doları ücret talep ediyor..

Ancak dergide, yapay zeka ile oluşturulan ve malzeme bilimi, gençlik refahı ve kuantum fiziği gibi çok çeşitli konuları kapsayan birçok içerik yer alıyor.

Yapay zeka sohbet robotu araçlarının kullanımı kolaylaştıkça ve daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldikçe, bu düşük değerli makalelerin sayısı giderek artacak.