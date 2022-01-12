Bilim insanları, 1.5 milyon yıl önceki iklim şartlarını inceleyecek

Bilim insanları, 1.5 milyon yıl önceki şartları inceleyebilmek için 3 bin metre derinlikten buz örneği toplayacak.

Dünyanın iklim geçmişini ortaya çıkarmak ve küresel ısınmanın etkilerini daha iyi anlayabilmek için yeni bir çalışma başlatıldı.

Güney Kutbu' nda başlatılan çalışmada bilim insanları, 7 yıl boyunca yaklaşık 3 kilometre derinlikten buz örnekleri toplayacak.

-60 derecelere varan soğuklarda yürütülecek çalışmada, 1.5 milyon yıl önceki iklim şartlarına dair bilgi toplanmaya çalışılacak.

130 METRE DERİNE İNİLDİ

İtalyan ve Fransız bilim insanlarından oluşan ekip, şimdiye kadar 130 metre derinliğe inmeyi başardı.

Maliyeti 11 milyon euro olarak hesaplanan proje ile 7 yıl sonunda, 2 bin 700 metre derinliğe inilmesi planlanıyor.

Epica adlı projenin 1996 ve 2005 yılları arasındaki ilk ayağında, 800 bin yıllık buz örneklerine ulaşılmıştı.