Bilim insanları, 4.6 milyar yaşında bir göktaşı buldu

Bilim insanları, 4.6 milyar yaşında bir göktaşı buldu

Bilim insanları, 2020 yılında Sahra Çölü'nde bulunan göktaşının 4.6 milyar yaşında olduğu tespit etti. EC 002 olarak adlandırılan taşın, bilinen en eski volkanik kaya olduğu belirtiliyor.

2020 yılında Sahra Çölü'nde bulunan göktaşı, bilim insanları tarafından detaylı incelemeye alındı. İnceleme sonucunda, EC 002 olarak adlandırılan gök cisminin 4.6 milyar yaşında olduğu tespit edildi.

Uzaydan gelen en yaşlı cisim olarak kayıtlara geçen söz konusu göktaşı, Güneş sisteminden sadece 2 milyon yıl daha genç.

University of Western Brittany'de görev yapan Jean-Alix Barrat, "20 yıldan fazladır göktaşlarıyla çalışıyorum. Bu muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en dikkat çekici şey." dedi.

"ÇOK NADİR BULUNUYOR"

EC 002'ye benzer göktaşlarının neredeyse hiç bulunmadığına söyleyen Barrat, "Güneş sisteminin başlangıcına yaklaştığınız zaman, bu dönemden örnekler toplamak gittikçe karmaşıklaşıyor. Muhtemelen bir daha bu yaşta bir örnek bulamayacağız." ifadelerini kullandı.





Araştırma ekibinin tahminlerine göre, 31 kilogram olan EC 002'nin bugünkü şeklini alması en az 100 bin yıl sürdü. EC 002'nin önce magmada eridiği sonra 100 bin yıla yakın süre boyunca soğuyarak katılaştığı aktarıldı.