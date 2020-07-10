Bilim insanları 5G'nin ne kadar zararlı olduğunu açıkladı

Bilim insanları 5G'nin ne kadar zararlı olduğunu açıkladı

Bilim insanları, 5G diye bilinen beşinci nesil kablosuz teknolojinin sağlığa zararlı olup olmadığına dair çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti anlamına gelen 5G teknolojisi, koronavirüs döneminde sıkça konuşulan konuların başında geldi.

Birçok komplo teorisyeni, koronavirüsün 5G yüzünden ortaya çıktığını ve yayıldığını öne sürdü.

Hatta bu kampsamda İngiltere'deki bazı göstericiler, 5G istasyonlarını kundaklayarak şirketlere büyük zararlar verdi. Geçtiğimiz günlerde ise Belçika'da 5G'yi protesto eden yürüyüşler düzenlendi.

5G SAĞLIĞA ZARARLI MI

Oregon Eyalet Üniversitesi'den araştırma ekibi, 5G ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir araştırma yayınladı.



Üniversitenin Robyn Tanguay laboratuvarında çalışan araştırmacı Subham Dasgupta, “Çalışmamıza dayanarak, 5G radyasyonunun o kadar zararlı olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Araştırmacılar, genellikle çevresel stres faktörleri ve biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek için kullanılan zebra balıklarını kullandı.

Zebra balıkları ve insanların genomları ve gelişim süreçleri benzerlik gösteriyor. Bu nedenle zebra balıkları üzerinde yapılan çalışmalar insanlar için de geçerli görülüyor.

BALIKLARA 5G RADYASYONU UYGULANDI

Yapılan çalışmada zebra balıkları, 5G teknolojisinde kullanılan 3,5 GHz’lik radyo frekansı radyasyonuna maruz bırakıldı. Çalışma sonrasında balıkların davranışsal tepkilerinde ve ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görülmedi.

Balıkların embriyolarının ani sese tepkisininin ölçüldüğü bir deney esnasında ise küçük bir etki meydana geldi. Bilim insanları, şimdi bu etkinin nedeni üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Araştırmacılar bir sonraki aşamada, 5G'nin balıkların gen dizilimine olan etkisini de inceleyecek.