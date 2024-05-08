Bilim insanları, Antarktika'daki dev deliğin gizemini çözdü Bilim insanları, Antarktika'da 2016'da ortaya çıkan devasa deliğin gizemini çözdüklerini duyurdu.

ensonhaber.com

Bilim insanları, sekiz yıl önce Antarktika'nın deniz buzunda bir deliğin nasıl oluştuğunun gizemini çözdü.

Polinya adı verilen buzsuz suyun nadir açıklığı, ilk olarak 1974'te keşfedildi ve boşluk sonunda kapanana kadar sonraki iki yıl boyunca orada kaldı.

Bilim insanları, 2016 ve 2017'de, deliğin büyük boyutu ve kıyıya olan uzaklığı nedeniyle yeniden ortaya çıkmasıyla bir kez daha şaşkınlığa uğradı.

Deliğin sırrı çözüldü

Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bunun nedeninin aslında okyanustaki su akıntıları, rüzgar ve deniz buzunu eriten sudaki artan tuz seviyelerinin birleşimi olduğunu buldu.

Bilim insanları, 1970'lerde Weddell Denizi'ndeki su altı dağından esinlenerek bu açıklığa Maud Rise polinyası adını verdi.

Polinyalar tipik olarak Antarktika'nın kıyı bölgelerinde bulunan deniz buzunda her yıl meydana gelir, ancak denizin binlerce metre derinliğinde olduğu açık okyanusta yüzlerce kilometre uzakta oluşması alışılmadık bir durumdur.

Araştırmacılar, uzaktan algılanan deniz buzu haritalarını, etiketlenmiş deniz hayvanlarından elde edilen verileri ve bilgisayar tarafından oluşturulan bir okyanus modelini kullanarak polinyanın kıyıdan bu kadar uzakta nasıl oluştuğunu ortaya çıkardı.

Sonuçlar, Weddell Denizi'ndeki su altı Maud Rise Dağı çevresinde hareket eden akıntının, tuzu deniz yüzeyine taşıyan çalkantılı girdaplar (ters akıntı) yarattığını gösterdi.

Tuz yüzeye ulaştığında, suyu rüzgar yönünde 90 derecelik bir açıyla hareket ettiren ve tuzun yüzeydeki ısıyla karışarak buzu eritmesini kolaylaştıran Ekman taşınması adı verilen bir işlem gerçekleşti.

Araştırmacılar, bölgeden geçen kutup kasırgalarının Ekman taşınmasının daha güçlü olmasına ve yüzeye fazla miktarda tuz çıkmasına neden olabileceğini öne sürdü, ancak araştırmalarının teoriyi doğrulayamayacağını açıkladı.