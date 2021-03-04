Bilim insanları: Atmosferdeki oksijen yok olacak

Bilim insanlarının yaptığı çalışma, atmosferdeki oksijen miktarının yaklaşık 1 milyar yıl sonra çok düşük seviyelere ineceğini ortaya koydu.

ABD ve Japonya'dan bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, gelecekte oksijen seviyesindeki tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Araştırma sonucuna göre, atmosferdeki oksijen miktarı 1 milyar yıl sonra çok düşük seviyelere inecek ve gezegendeki yaşamın çoğu yok olacak. Bunun sonucunda, Dünya'da yalnızca mikroskobik ölçekteki organizmalar hayatta kalabilecek.

Bilim insanları oksijen seviyesindeki bu değişimin, gezegeni yaklaşık 2,4 milyar yıl önce yaşanan ve Büyük Oksidasyon Olayı diye bilinen olaydan önceki haline geri götürecek.

OKSİJEN KITLIĞININ NEDENİ GÜNEŞ

Yapılan araştırmaya göre, gelecekte oksijen seviyelerindeki azalmanın ana nedeni ise Güneş olacak. Bilim insanları bu sonuca Dünya'nın biyosferinin ayrıntılı bir modelini oluşturarak ulaştı.

Modelde Güneş'in parlaklığındaki değişimler ve atmosferdeki karbon dioksit seviyelerinde buna karşılık gelen düşüş hesaba katıldı.

Araştırmacılar, Güneş'in zaman içinde ısı seviyesini artırmasını ve atmosferdeki karbondioksiti parçalamasını bekliyor.

Buna göre karbondioksit seviyesinin azalması da gezegen yüzeyinde fotosentez yapan organizmaların azalmasına neden olacak ve nihayetinde oksijen seviyesi hızla düşecek.