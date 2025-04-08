Bilim insanları, Ay'a yerleşmek için bakterileri kullanmak istiyor

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Ay regolitini kullanarak Ay'da yaşam alanları inşa etmek, Dünya'dan tonlarca malzeme taşıma maliyetini azaltmanın önemli bir yolu olarak görülüyor.

IISc araştırmacıları, bakterileri kullanarak bu hedefe ulaşmak için çığır açıcı bir çözüm geliştirdiler. Bu çözüm, hem yapı malzemesi üretiminde hem de bu malzemelerin bakımında kullanılabilecek sürdürülebilir bir yöntem sunuyor.

BAKTERİLER AY TUĞLALARINDAKİ ÇATLAKLARI ONARABİLİR

IISc araştırmacıları, yakın zamanda yaptıkları bir çalışmada, bakterilerin Ay regolit tuğlalarındaki çatlakları onarmak için kullanılabileceğini keşfettiler.

Ay tuğlalarındaki hasar sorununu çözmek için bilim insanları, tuğlalardaki çatlak ve delikleri doldurmak üzere bir dolgu maddesi geliştirmek amacıyla Sporosarcina pasteurii'yi kullandılar.

Ay regolitinden yaptıkları tuğlalarda yapay hasarlar oluşturdular ve bakteri, guar zamkı ve regolit taklidi içeren bir bulamaç uyguladılar.

Bakteriler birkaç gün içinde kalsiyum karbonat üreterek çatlakları etkili bir şekilde doldurdu. Bu onarım süreci, tuğlaların orijinal basınç dayanımının yüzde 28 ila yüzde 54'ünü geri kazanmasını sağladı.

Bu biyolojik onarım tekniği, Ay yapılarının bakımı için sürdürülebilir bir çözüm sunarak, onarım malzemelerinin Dünya'dan taşınması ihtiyacını azaltıyor.

Ancak, araştırmacıların aklında bu bakterilerin dünya dışı koşullarda nasıl davranacağıyla ilgili bazı sorular var.

Bu sorulardan bazılarını yanıtlamak için ekip, 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan Hindistan'ın Gaganyaan misyonu kapsamında uzaya bir Sporosarcina pasteurii örneği göndermeyi planlıyor. Bu deney, bakterilerin uzaydaki davranışları hakkında önemli bilgiler sağlayacak.