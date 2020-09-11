Bilim insanları: Bazı balıklar gizlice karada yürüyor

Yeni bir araştırma, Asya'ya özgü bir balık ailesi olan Balitoridae'ye ait bazı türlerin, karada yürüyebildiğini ortaya koydu.

Tepe akışlı çopuklar veya nehir çopukları olarak da bilinen Balitoridae ailesi, genellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da yaşıyor. Yaklaşık 99 tür içeren Balitoridae ailesi, özellikle akvaryumlarda sıkça tercih ediliyor.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nün liderlik ettiği yeni bir araştırma, Balitoridae ailesine ait çok sayıda balık türünün 4 uzvunu kullanarak gizlice karada yürüdüğünü ortaya çıkardı.





BALIKLARIN YAPILARI İNCELENDİ

Çalışmanın başındaki New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden biyolog Brooke Flammang ve ekibi, 29 tepe akışlı çopuk türünü X-ışını mikrotomografisiyle inceledi ve kas yapılarını, şekillerini ve iskelet yapılarını diğer belirli türlerle karşılaştırdı.

Çalışma devam ederken, Florida Doğa Tarihi Müzesi, Louisiana State Üniversitesi ve Tayland'daki Maejo Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, bu türlerin evrimsel soy ağacını çıkarmak için 72 tepe akışlı çopuğun DNA'sını mercek altına aldı.

Fiziksel ve genetik incelemeler sonucu, bu balıkların sıra dışı şekilde karada yürüme yeteneği olduğu ortaya çıkarıldı.

Biyolog Brooke Flammang, "Birçok balıkta omurgayla karın yüzgeci arasında kemik bağlantısı bulunmuyor. Ancak incelediğimiz balıklar oldukça farklı, çünkü kalça eklemleri var.

İncelediğimiz balıklarda bu kalça eklemlerinden üç farklı morfolojik varyant tespit ettik. Bunlardan en büyük, sağlam kalça kemiğine sahip olanların en iyi yürüme kabiliyetine sahip olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Journal of Morphology adlı hakemli dergide yayınlandı.