Bilim insanları, beyin dalgalarını kelimelere çeviren dünyanın ilk 'zihin okuyan kaskını' geliştirdi Bilim insanları dünyanın ilk ve aynı zamanda taşınabilir zihin okuyan yapay zekasını duyurdu. Teknoloji, kafadaki sensörleri kullanarak beyin dalgalarını yazılı metne çeviriyor.

ensonhaber.com

Bilim insanları, beyin dalgalarını okunabilir metne çeviren dünyanın ilk zihin okuyan yapay zekasını geliştirdi.

Söz konusu teknoloji, beyindeki belirli elektriksel aktiviteye bakan ve bunları kelimelere dönüştüren sensör kaplı bir kask kullanarak çalışıyor.

Devrim niteliğindeki teknolojinin öncülüğünü Sidney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir ekip yaptı. Yeni teknoloji, felç nedeniyle konuşamayan hastaların bakımında devrim yaratabilir.

İnsanlar, düşünerek kontrol edebilecek

Ekip, ayrıca bu yeniliğin biyonik uzuvlar ve robotlar gibi cihazların kesintisiz kontrolüne olanak tanıyacağına ve insanların sadece düşünerek yön vermesine olanak sağlayacağına inanıyor.

Beyin sinyallerini dile çevirmeye yönelik önceki teknoloji, ya Elon Musk'un Neuralink'i gibi elektrotların beyne yerleştirilmesi için ameliyat yapılmasını ya da önemli, pahalı ve günlük hayatta kullanımı zor olan bir MRI makinesinde taramayı gerektiriyordu.

Ancak yeni teknoloji, kişinin ne düşündüğünü okumak için başın üstünde basit bir kask kullanıyor.

29 kişi ile testler yapıldı

Teknolojiyi test etmek için Lin ve ekibi, okumayı düşünmeleri gereken bir ekranda bir cümle veya ifade gösterilen 29 katılımcıyla deneyler yaptı.

Yapay zeka modeli daha sonra deneğin beyin dalgalarından tercüme ettiği şeyi gösterdi.

Ekip, çeviri doğruluk puanının şu anda yüzde 40 civarında olduğunu ancak bunu yüzde 90'a çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.