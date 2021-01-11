Bilim insanları: Ceres'in yörüngesinde yaşayabiliriz

Bilim insanları, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cismi olan Ceres'in yörüngesine bir yaşam alanı kurulabileceğini söylüyor.

1801 yılında İtalyan astronom Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilen ve Mars ile Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağındaki en büyük cisim olarak tanımlanan Ceres, oldukça soğuk bir yüzeye ev sahipliği yapıyor.

NASA'nın 2018'de Ceres'in yakınına gönderdiği Dawn uzay aracının elde ettiği veriler, bu cüce gezegen hakkında yeni bilgiler edinilmesini sağladı.

Bilim insanları, cüce gezegen Ceres'in yörüngesinde kalıcı yerleşim kurulabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu yerleşim, Ceres'in kendi kaynaklarıyla inşa edilebilir.

YÖRÜNGEDEKİ UYDULARDA YAŞAM ALANI

Araştırmacılar, bir dizi küçük uydunun manyetik platformlarla birbirlerine bağlanarak cüce gezegenin yörüngesinde dönecek dev bir mega uydu diski oluşturabileceğini ifade etti. Böylelikle Dünya'dakine neredeyse eş değer kuvette bir yapay yerçekimi yaratılabilir.





Birbirine bağlanan uyduların oluşturduğu mega diskin farklı bölümleri arasında platformlar aracılığıyla geçiş yapılabilecek. Ayrıca Ceres'ten malzeme ve ham maddelerin bir "uzay asansörü" aracılığıyla yörüngeye taşınabilmesi de araştırılan konular arasında.

Araştırmacılar uzay radyasyonu ve meteor çarpmaları riskine karşı da koruma sağlayacak bir sistem geliştirilebileceğini ifade etti.

Buna göre yerleşim alanının etrafına dev silindir şeklinde aynalar yerleştirilecek. Bu yapı Güneş'ten gelen ışınları gerekli derecede filtreleyip yerleşim yerine ısı ve enerji için yansıtırken, belirli boyutun altındaki meteor yağmurlarına karşı da koruma sağlayacak.

Bilim insanları, Dünya dışında başka gezegen ve ortamlarda insanlığın devamını sağlayabilmek için bu yerleşimin önemli bir adım olabileceğini belirtti.