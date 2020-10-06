Bilim insanları, dengede duran kayalardan deprem tahmini yapacak

Bilim insanları, doğada dengede duran kayaları adeta bir "deprem saati" olarak kullanmanın yeni bir yöntemini keşfetti.

Dünyanın bazı bölgelerinde deprem riski oldukça fazla ve bilim insanları yıllardır çeşitli tahmin yöntemleri geliştirmeye çalışıyor.

Yeni geliştirilen deprem tahmin yöntemi ise doğada dengede duran kayaları baz alacak.

İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji araştırmacıları, doğada dengede duran kayaları kullanarak yeni bir deprem tahmin yöntemi geliştirdi.

KAYALAR BİLGİSAYAR ORTAMINA TAŞINDI

Kaliforniya'daki Şeytan Vadisi'ndeki kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları, dengede duran bu kayaları bilgisayar ortamına aktardı.

Araştırmacılar, simülasyonda kayaları farklı büyüklükteki depremlere maruz bıraktı. Böylece dengede duran kayaların ne kadar enerjiye maruz kalınca devrildiği hesaplandı.

DEPREMİ TAHMİN ETTİ

Bilim insanları, kayaların ayakta kalabilmesi için bölgede yaşanmış en büyük depremin boyutunu tahmin etmeyi başardı. Bölgenin deprem riski haritasını çıkaran araştırmacılar, yeni yöntemin eskiye oranla yüzde 50 daha hassas sonuçlar verdiğini ifade ediyor.



İngiliz araştırmacılar, binlerce yıldır ayakta kalan bu kayaların adeta bir "deprem saati" işlevi gördüğünü söylüyor.



Bilim insanları, bu kayaları inceleyerek deprem tahmini modellerini daha da hassas hale getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.