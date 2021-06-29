Bilim insanları: Dünya benzeri gezegen bulmak çok zor

Bilim insanları, yaşanabilir uzay bölgesinde Dünya benzeri bir gezegen bulmanın oldukça zor olduğunu ortaya koydu.

Yıllardır araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Dünya'dan farklı bir yaşanabilir gezegen bulmak için çalışıyor. Şimdiye kadar, yaşam belirtileri taşıyan birkaç gezegen bulunsa da henüz net bir kanıt elde edilebilmiş değil.

Bir yıldızın yörüngesinde, ne çok sıcak ne de çok soğuk koşulların bulunmadığı ve sıvı su için uygun olan alanlara "yaşanabilir bölge" deniyor. Çok az sayıda öte gezegen, yıldızının etrafındaki yaşanabilir bölgede yer alıyor.

HİÇBİRİ YAŞAM KOŞULLARINA SAHİP DEĞİL

Bilim insanları, yaşanabilir bölgedeki Dünya benzeri öte gezegenlerin hemen hemen hiçbirinin, yaşam barındırmak için uygun koşullara sahip olmadığını ortaya koydu.

Napoli Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bir gezegenin yaşanabilir bölgede bulunmasının tek başına yetmediğini tespit etti.

Çalışmada, 10 ötegezegenin oksijenli fotosentez kapasitesi ölçüldü. Ancak, Dünya'dakine benzer zengin bir biyosferdeki fotosentez için gerekli olan güneş ışığını, diğer gezegenlerin sağlayamadığı ortaya çıktı.

DÜNYA BENZERİ GEZEGEN BULMAK ÇOK ZOR

Yapılan çalışma az sayıda gezegen üzerinde yürütülse de bilim insanları, önceki bilgilerine dayanarak çoğu gezegenin yaşam için gerekli koşulları barındırmadığını ve Dünya benzeri bir gezegen bulmanın tahmin edilenden daha zor olduğunu belirtti.